«Мы – божественные существа»: певица Катя Лель рассказала, как надо вести себя при встрече с НЛО

Сегодня, 2 июля, отмечается Всемирный день НЛО. В честь этого певица Катя Лель в беседе с «Абзацем» поделилась дельным советом, как вести себя при встрече с пришельцами.

Артистка отметила, что человеческая жизнь неразрывно связана с другими цивилизациями, а сами инопланетяне появляются в непредсказуемый момент, выбирая людей по «вибрационной частоте». Поэтому она призвала землян не бояться встречи с НЛО и с благодарностью реагировать на этот опыт.

«Я хочу посоветовать людям, которые ждут встречи с другими цивилизациями, как можно спокойнее к этому отнестись. Когда есть в твоем сердце любовь, вера в Бога, тогда нет страхов и нет низкочастотных вибраций, которые мешают тебе жить. Доверяйте Вселенной, будьте в энергиях света и любви, потому что каждая наша мысль имеет колоссальное значение», — посоветовала звезда.

Она добавила, что внеземные существа обладают уникальными технологиями и наблюдают за нами.

«Мы – божественные существа и совсем немного знаем о себе. Но благодаря их технологиям и их внедрениям в нашу жизнь, безусловно, мы будем знать все больше и больше с каждым днем».

Ранее мы писали о том, что Катя Лель знает, где находится ее бывший муж, пропавший во Франции. Певица призналась, что ощущает его между мирами.