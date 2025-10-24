«Мы больше не вместе»: Алекса во второй раз объявила о разводе с мужем, которого увела у беременной невесты

Певица Алекса объявила о разводе с мужем Вячеславом Дайчевым. Она опубликовала пост в Сети, но поклонники пока не до конца верят артистке, так как весной этого года уже появлялась фейковая информация о расставании.

Алекса сообщила, что они с Вячеславом приняли решение не продолжать отношения. Причину она не раскрыла, но дала понять, что разрыв произошел без скандалов.

«Пришло время вам рассказать… Не стану писать много слов. Мы больше не вместе. Очень много всего доброго и хорошего было прожито вместе, благодарю за это! Благодарю за нашу прекрасную дочь, Бог ко мне был благосклонен. А что дальше… Дальше уже каждый из нас строит свою жизнь и идет своим путем», - поделилась Алекса.

От Вячеслава у певицы есть дочь Адриана. Отметим, что мужчину Алекса увела из семьи. Ради нее Дайчев бросил беременную невесту.

