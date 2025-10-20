Актер Юра Борисов приехал на премьеру с женой и дочками после слухов о разводе

Актер Юра Борисов посетил премьеру фильма «Алиса в стране чудес» в кинотеатре «Октябрь». Он был с женой Анной Шевчук и дочками.

Об этом сообщает StarHit и приводит соответствующие кадры.

Семья Юры недолго постояла на дорожке. Потом они убежали в зал.

Борисов был в кепке и бомбере. Жена Борисова выбрала черную кофту с открытыми плечами и джинсы, волосы были убраны в длинную косу.

Недавно в СМИ появилась информация, будто актер разводится с женой. Говорилось, что причиной расставания стали отношения Борисова с давней поклонницей. По некоторым данным, девушка беременна и находится на поздних сроках.

С женой Борисов познакомился на вступительных экзаменах в вуз. Он младше Анны на два года. В 2014 году пара поженилась. Шевчук поддерживала мужа, но оставалась в тени, посвятила себя дочкам.

По слухам, Борисов живет с новой избранницей. Согласно неофициальным данным, он подал на развод.

Анна Шевчук на фоне слухов о разводе опубликовала фото Юры с детьми в День отца. Напрямую ни Борисов, ни жена не комментировали сообщения о расставании.