«Мы близкие люди»: певица Слава рассказала о романтической связи с Данилицким на Мальдивах

В связи с поездкой на Мальдивы певицу Славу начали поздравлять с воссоединением с бывшим мужем Анатолием Данилицким, но звезда решила уточнить, в каких отношениях находится с экс-супругом. Стоит отметить, что артистка больше не рыдает и не показывает эмоции, как было сразу после их расставания в декабре.

Слава написала в соцсетях: «Мы родители и близкие люди. Не больше».

Эти слова певица сопроводила собственным хитом под названием «Одиночество». Из комментария Славы понятно, что она настроена на поиск нового мужчины.

Ранее сообщалось, что отдых Славы с бывшим мужем начался с одних неприятностей. Сначала в билет вбили не тот паспорт, затем певица забрала чужой багаж.

На Мальдивы артистка прибыла в составе большой компании, включая Данилицкого и их общую дочь Антонину.