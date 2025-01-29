«Много ешь и не толстеешь»: звезда «Уральских пельменей» поделилась секретом стройности

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала, что ничего себе не запрещает в плане еды. Звезда поделилась подробностями питания и объяснила, как ест и не толстеет, в интервью Леди Mail.

Артистка ранее была известна под фамилией Юрьева, а после замужества стала Дылдиной. В какой-то момент она решила, что будет выступать под новой фамилией. В декабре прошлого года супруги отмечали 10 лет семейной жизни, а праздник решили устроить на Мальдивах.

Женщина хвасталась красивой фигурой, при этом не отказывая себе во вкусной еде. В разговоре с журналистами она поделилась секретом стройности. Один из них – физическая активность. Также она рассказала о питании.

«Я себе ничего не запрещаю. И не ограничиваю себя в порциях. Кто видит, сколько у меня наложено в тарелке, обычно удивляется: "Как ты так много ешь и не толстеешь?!"» – рассказала юмористка.

По словам Иланы, главное в приеме пищи – соблюдать баланс.

«Выбираю здоровую еду, но и послабления себе даю, например, раз в 3-4 дня могу перекусить шоколадкой или плюшкой», — добавила она.

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