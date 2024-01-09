МВД проверит сбежавшего в Германию писателя Сорокина на пропаганду педофилии

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Министерством внутренних дел РФ с просьбой проверить роман «Наследие» уехавшего в Германию писателя Владимира Сорокина на наличие пропаганды педофилии. Об этом сообщает "Абзац".

Активистам не понравились описанные в книге сцены полового акта с несовершеннолетними. По их мнению, подобные эпизоды не подтверждены художественной необходимостью. В организации считают, что таким образом Сорокин пытается оправдать педофилию в глазах читателей.

«Считаем, что в действиях автора книги имеется признак состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21.1 [пропаганда педофилии] Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сказано в заявлении активистов.

Уточняется, что после начала СВО Владимир Сорокин переехал в Германию. За рубежом писатель неоднократно делал русофобские заявления в интервью западным СМИ.

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