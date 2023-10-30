МВД озвучило результаты доследственной проверки в отношении Анастасии Волочковой

Сотрудники правоохранительных органов закончили доследственную проверку в отношении балерины Анастасии Волочковой, которую обвинили в осквернении символов воинской славы. Общественность возмутила фотография, где знаменитость делает шпагат на фоне самолета Ла-5, передает Life.ru.

Подписчики Волочковой, увидев снимок на странице в Сети, пришли в ярость. Они потребовали от звезды извинений за осквернение памяти летчиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также кто-то написал заявление на Анастасию в полицию и попросил привлечь ее к уголовной ответственности.

Сама Волочкова считает, что не оскорбляла ни чью память. Она не видит ничего плохого в фотографии у бутафорского самолета с приподнятой ногой. Правоохранители встали на сторону знаменитости. Они привели проверку и выяснили, что истребитель использовался только в съемках фильмов и памятником ВОВ не является. В связи с этим повода для возбуждения уголовного дела нет.

Ранее стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратила на новые зубы. Они обошлись ей в 2,5 млн рублей.