МВД объявило в розыск покинувшего Россию блогера Александра Шпака, об этом сообщает РИА Новости.

В базе данных МВД России появилась карточка блогера Александра Шпака, согласно ней, мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса. Конкретную статью УК в ведомстве не приводят, однако журналисты предположили, что речь может идти о дискредитации ВС РФ.

Сам блогер никак не комментирует новости об объявлении его в розыск. Ранее Шпака потребовали признать иноагентом из-за критики СВО.

Напомним, в 2022 году эпатажный блогер, на которого подписаны более 2 миллионов человек, уехал из России в Турцию. В последнее время в своем блоге он делится новостями, связанными с международной политикой.

Ранее мы писали о том, что блогер Дмитрий Ларин может сесть в тюрьму из-за интервью Ксении Собчак. Активист Виталий Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности Ларина за его высказывания об СВО.