passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
09:17, 13 января 2024
1 мин.

МВД объявило в розыск покинувшего Россию блогера Александра Шпака

МВД объявило в розыск покинувшего Россию блогера Александра Шпака

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД объявило в розыск покинувшего Россию блогера Александра Шпака, об этом сообщает РИА Новости.

В базе данных МВД России появилась карточка блогера Александра Шпака, согласно ней, мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса. Конкретную статью УК в ведомстве не приводят, однако журналисты предположили, что речь может идти о дискредитации ВС РФ.

Сам блогер никак не комментирует новости об объявлении его в розыск. Ранее Шпака потребовали признать иноагентом из-за критики СВО.

Напомним, в 2022 году эпатажный блогер, на которого подписаны более 2 миллионов человек, уехал из России в Турцию. В последнее время в своем блоге он делится новостями, связанными с международной политикой.

Ранее мы писали о том, что блогер Дмитрий Ларин может сесть в тюрьму из-за интервью Ксении Собчак. Активист Виталий Бородин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности Ларина за его высказывания об СВО.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:РИА Новости
Автор:Александр Асташкин
Теги:
розыск
полиция
блогер
Новости партнеров
О чем говорят