Блогер Дмитрий Ларин может сесть в тюрьму из-за интервью Ксении Собчак

Блогеру Дмитрию Ларину может грозить до семи лет лишения свободы за антироссийские высказывания в интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, в интервью Ларин осудил спецоперацию России на Украине и российские власти, а также оправдывал теракт в отношении Дарьи Дугиной и атаки ВСУ на российские города. После этого в Генпрокуратуру обратился активист Виталий Бородин, который потребовал привлечь блогера к ответственности.

Теперь дело рассматривает суд, Ларина грозит штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». При этом в ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела по статьям о призывах к нарушению территориальной целостности РФ и призывах к терроризму. Тогда блогеру будет грозить до семи лет лишения свободы.

Уточняется, что Ларин уехал из России в 2021 году. В настоящий момент блогер проживает в Индонезии.

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