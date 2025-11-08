Музыканты под капельницами: Мона и Эльдар Джарахов месяц лечатся от пневмонии

Блогер и певец Эльдар Джарахов и его девушка певица Мона серьезно заболели. Вот уже месяц как артисты не могут оправиться от пневмонии, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, Джарахова около двух недель преследовал ночной кашель. Кроме того, у блогера стал сильно скакать уровень сахара в крови на фоне болезни. В итоге у Эльдара диагностировали одностороннюю пневмонию.

Его девушка Мона тоже заболела. Помимо пневмонии, ей поставили синусит и гайморит. Артисты подозревают, что могли заразиться из-за новой волны коронавируса.

Ранее певица Мона уже жаловалась на самочувствие. Певица рассказала о последствиях спасения ее собак от ужасных кинологов. Вся эта история, по словам артистки, отняла у нее много здоровья. У девушки возникли проблемы на фоне стресса.