«Много здоровья отняла история с передержкой»: певица MONA о последствиях спасения собак от ужасных кинологов

Певица Дарья Кустовская, известная как MONA, пожаловалась на самочувствие. Здоровье исполнительницы подкосилось после истории с «черной передержкой», где ее питомцы подвергались издательствам со стороны ужасных кинологов.

В беседе с Telegram-каналом Звездач артистка рассказала, что до сих продолжает борьбу с питомником и помогает остальным хозяевам, чьи животные оказались в опасности. При этом MONA еще не до конца восстановилась после своей истории, связанной с «черной передержкой». На фоне стресса у Дарья возникли проблемы со здоровьем, которые до сих пор дают о себе знать.

«У меня очень много ресурсов и здоровья отняла история с передержкой. Первый раз было такое, что мое физическое здоровье пострадало. Три недели меня восстанавливали. Три недели! И до сих пор восстанавливаем», — заявила MONA.

