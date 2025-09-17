Музыканты группы «Мумий Троль» нашли способ заработать в России без Ильи Лагутенко

Музыканты рок-группы «Мумий Тролль», чей лидер осудил СВО и отказался выступать в России, нашли способ заработать на родине. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Стало известно, что барабанщик коллектива Олег Пунгин создал кавер-группу «МТ Б/У», в состав которой входят бывшие участники. Музыканты исполняют хиты «Мумий Тролля». Лагутенко в курсе деятельности своих коллег.

Действующий басист Павел Вовк также выступает в другом коллективе под названием «Моя Мишель». Однако артисты при этом не упускают возможности заработать на концертах за границей вместе со своим лидером. Для зарубежных выступлений музыканты отменяют все шоу в России.

До конца 2025 года у «Мумий Тролль» запланированы, как минимум, три выступления — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Более того, выступления коллектива на корпоративах по-прежнему стоит 80 тысяч долларов (6,6 млн рублей).

Что касается Ильи Лагутенко, певец сохранил в России свой бизнес — компанию, занимающуюся продажей музыкальных записей. По итогам 2024 года прибыль фирмы «Лагуна» составила 15 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что группа «Мумий Тролль» переживает не лучший период из-за низкого спроса на выступления за границей.