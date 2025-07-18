Музкритик Троицкий* рассказал о низком спросе на концерты «Мумий Тролля»

Музкритик Троицкий* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о низком спросе на концерты «Мумий Тролля». Об этом сообщает Газета.Ru.

Артемий Троицкий* признался, что общается с лидером рок-группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко. По словам музыкального критика, коллектив переживает не лучший период из-за низкого спроса на выступления за границей.

«Они впервые за долгое время выезжали на гастроли. Дело в том, что дом Ильи Лагутенко в Лос-Анджелесе был сильно поврежден во время недавних тамошних лесных пожаров. Чтобы собрать деньги на ремонт или строительство, он — естественно, с новым составом, — выступал в Штатах», — рассказал он.

При этом Троицкий* отверг критику в адрес коллектива. Некоторые не считают «Мумий Тролль» настоящей рок-группой.

«Ну типа: „Гражданская оборона“ — вот это да, а „Мумий Тролль“ — кровь, пот и слезы, попса». Это не так, поскольку, во-первых, Илья Лагутенко очень талантливый композитор, а во-вторых, на мой взгляд, он очень интересный поэт", — объяснил он.

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*Признан иноагентом на территории РФ.