Музыканты «Города 312» рассказали, как себя чувствует солистка Ая после инсульта

Недавно солистка «Города 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) призналась, что перенесла обширный инсульт. Коллеги артистки рассказали о ее самочувствии в настоящий момент.

Песни коллектива вновь стали популярны у современной молодежи. Но на фоне второй волны успеха артисты не забывают о своей солистке, благодаря голосу которой группе удалось получить широкую известность. Музыканты рассказали, что поддерживают Аю не только морально, но и материально.

Сейчас, по их словам, знаменитость занимается восстановлением, но ее здоровье пока еще неидеально.

«Потихонечку Ая идет к выздоровлению, но все равно ей ещё нужно время, чтобы она восстановилась полностью, как эмоционально, так и физически. Самое главное, что она сама настроена на выздоровление», — приводит слова участников коллектива Kp.ru.

Сейчас на месте певицы выступает крымчанка Диана Макарова. Ая сама одобрила ее кандидатуру на роль солистки «Города 312».

Напомним, после перенесенного коронавируса у Аи начались осложнения в виде тромбов. В дальнейшем они спровоцировали обширный инсульт.