Опубликовано 21 сентября 2025, 10:39
Музыканты «Города 312» рассказали, как себя чувствует солистка Ая после инсульта

Солистка «Города 312» Ая начала выздоравливать после перенесенного инсульта.
Недавно солистка «Города 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) призналась, что перенесла обширный инсульт. Коллеги артистки рассказали о ее самочувствии в настоящий момент.

Песни коллектива вновь стали популярны у современной молодежи. Но на фоне второй волны успеха артисты не забывают о своей солистке, благодаря голосу которой группе удалось получить широкую известность. Музыканты рассказали, что поддерживают Аю не только морально, но и материально.

Сейчас, по их словам, знаменитость занимается восстановлением, но ее здоровье пока еще неидеально.

«Потихонечку Ая идет к выздоровлению, но все равно ей ещё нужно время, чтобы она восстановилась полностью, как эмоционально, так и физически. Самое главное, что она сама настроена на выздоровление», — приводит слова участников коллектива Kp.ru.

Сейчас на месте певицы выступает крымчанка Диана Макарова. Ая сама одобрила ее кандидатуру на роль солистки «Города 312».

Напомним, после перенесенного коронавируса у Аи начались осложнения в виде тромбов. В дальнейшем они спровоцировали обширный инсульт.