«Не знали, выживу или нет»: Ая из группы «Город 312» прервала молчание спустя два года затишья

Ая из группы «Город 312» рассказала, что пережила обширный инсульт. Об этом она рассказала в программе «Малахов».

Певица Светлана Назаренко, выступающая под псевдонимом Ая в группе «Город 312» еще в 2023 году приостановила концертную деятельность и на время пропала из шоу-бизнеса.

Спустя два года Назаренко призналась, что пережила серьезные проблемы со здоровьем. Все началось еще после того, как она заболела коронавирусом — он дал осложнения и у артистки начали образовываться тромбы, которые спровоцировали обширный инсульт.

«Мужу говорили, что у меня критическое состояние. Не знали, выживу или нет», — рассказала она.

В итоге Назаренко долгое время пролежала в больнице, она поблагодарила врачей и сиделок, которые помогали ей.

«У меня получилось так, что я получила парез на левую сторону полностью. Надо очень внимательно относиться к себе, делать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Может тромб, как у меня, оторваться и перекрыть вену, которая питает мозг. И часть мозга у меня, получается, умерла», — добавила она.

Певица пока не может управлять одной из рук, но старается восстанавливаться.

