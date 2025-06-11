Музыканту Владимиру Бурдину грозит четыре года колонии за нападение на человека

Музыканта Владимира Бурдина, бывшего участника и сооснователя рок- группы «Смысловые галлюцинаций» могут отправить на 4 года в колонию общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Именно такой приговор запросило Гособвинение в ходе заседания Верх-Исетского суда Екатерингбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области.

Бурдин был задержан в 2024 году. Автора хита «Вечно молодой» обвинили в нападении на некоего Алексея Кривокорытова. Инцидент произошел 11 ноября того же года, когда потерпевший, по его словам, приехал из Челябинска в Екатеринбург на квартиру их общего с Бурдиным знакомого. На тот момент там находилось ещё пять человек, которые употребляли алкоголь.

И в какой-то момент застолья Кривокорытова один раз ударили ножом в бок. Один из свидетелей происшествия признался в суде, что именно музыканта Бурдина он видел держащего в руке оружие нападения, кухонный нож с черной ручкой. Однако сам потерпевший не помнит, кто именно нанес ему удар. Также он отметил, что у него нет причин оговаривать артиста.

14 ноября того же 2024 года 51-летнего Бурдина по решению Верх-Исетского районного суда отправили в СИЗО по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Музыкант, в свою очередь, признал свою вину в полной мере, заявив в суде, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. Кроме того, он выразил готовность выплатить потерпевшему денежную компенсацию.

Напомним, что сооснователь «Смысловых галлюцинаций» уже привлекался к уголовной ответственности по той же статье в 2017 году.

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