Музыканту Сергею Шнурову прилетел иск на сумму 1,4 миллиона рублей

На лидера группы «Ленинград» подал иск фотограф Александр Попов. Он требует взыскать с Сергея Шнурова 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте газеты kp.ru.

В официальных документах причину претензий обозначили так – «экономические споры по гражданским правоотношениям».

Отмечается, что этот фотограф уже выигрывал подобное судебное дело против одного из московских университетов. Тогда он просил присудить ему 603 тысячи рублей, но суд принял решение сократить эту сумму до 403 тысяч рублей.

Причиной прошлого спора были два снимка, сделанные в московском метрополитене. Сотрудники образовательного учреждения использовали эти фотографии на обложке научного издания без разрешения. За нарушение закона об авторских правах они были оштрафованы.

Возможно, певец Сергей Шнуров тоже использовал где-то снимки фотографа без разрешения. Отмечается, что при наличии доказательств авторства суды встают на сторону истцов, но сумму взыскания нужно будет обосновать экономически.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов предстанет перед судом из-за хот-догов. Дело в том, что компанию обвиняют в неосновательном обогащении.