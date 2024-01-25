Музыкантов из «Би-2» задержали за границей: грозит депортация

Солистов группы «Би-2» задержали в Таиланде. Причина – проведение концертов без разрешения на работу в стране. Теперь им грозит депортация. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно от туристической полиции, музыканты организовали за границей два выступления. Первое прошло 22 января в Паттайе, а второе 24-го на Пхукете. Цены на билеты стартовали от 91 евро.

После шоу артисты были задержаны. На данный момент идет проверка их документов. Если в них будут найдены нарушения, то певцов депортируют. Другие подробности произошедшего пока не разглашаются. Представители «Би-2» никаких комментариев не давали.

Напомним, что уже довольно долгое время музыканты выступают исключительно за границей. Там у них нет тех залов, что были в России, но в Москве и регионах теперь их шоу не проводят из-за их политических взглядов.

Ранее гимерша пожаловалась на домогательства со стороны Шуры из «Би-2». По словам женщины, музыкант неоднократно делал ей неприличные намеки.