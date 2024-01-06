Музыканта ждет новый суд: участник «голой» вечеринки Vacio повторно задержан

Сотрудники правоохранительных органов вновь задержали рэпера Николая Васильева, более известного как Vacio. Молодой человек отсидел 15 суток за административное правонарушение, а после выхода, по предварительным данным, снова отличился, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В отношении артиста возбудили дело по статье о мелком хулиганстве. При этом Васильев уже отбывал наказание за мелкое хулиганство после того, как побывал на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Молодой человек пришел туда в одном носке, который повесил на половом органе. Помимо ареста, его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Блогер Ивлеева, которая устроила скандальное мероприятие, по данным СМИ, покинула Россию. Девушка улетела в Дубай на фоне слухов о том, что Следственный комитет собирается возбудить уголовное дело в отношении нее и рэпера Vacio. Им могут вменить склонение в участии деятельности экстремистской организации.