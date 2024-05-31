Музыканта Илью Прусикина* хотят оштрафовать из-за отсутствия плашки иноагента

Музыканта Илью Прусикина* (признан иноагентом на территории РФ) хотят оштрафовать из-за отсутствия плашки иноагента. Об этом сообщает Газета.Ru.

В отношении солиста группы Little Big Ильи Прусикина* поступило дело в Сосновоборский районный суд Ленинградской области. В протоколе указано, что музыканта обвиняют в отсутствии плашки иноагента в одном из его постов в соцсетях.

Согласно статье 19.34 части 4 КоАП РФ, певцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, вероятный штраф — не единственная проблема Прусикина* в России. Накануне счета вокалиста заблокировала ФНС из-за долга в размере 182 тысяч рублей.

Илья Прусикин* вместе с женой Софьей Таюрской переехали из России в США в 2022 году. С тех пор коллектив выступает только за рубежом.

Ранее мы писали о том, что блогер Даня Милохин планирует вернуться в Москву этим летом.

*признан иноагентом на территории РФ.