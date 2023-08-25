«Это очень тяжело»: актриса Наталья Земцова вынуждена перевести сына в частную школу

Актриса Наталья Земцова переводит сына в частную школу из-за прессинга ребенка, об этом сообщает mk.ru.

По данным журналистов, актриса вынуждена срочно перевести девятилетнего сына в частную гимназию из-за того, что в прежней школе ее ребенка не воспринимали как личность, с которой нужно считаться.

«Там было слишком много людей, 40 человек в классе. Это очень тяжело. И постоянно идет какой-то прессинг, я такое не очень люблю. Нет такого, что ко всем относятся как к личностям. Я считаю, что если школа не нравится, к ней не лежит душа, то не надо там учиться», — объяснила звезда.

Земцова призналась, что нашла хорошую гимназию для сына, которая похожа на школу Гарри Поттера. Стоимость ежемесячного обучения там составит 100 тысяч рублей. По мнению актрисы, это не дорого.

«У меня друзья, например, какие-то нереальные деньги платят за школу. Нереальные я не готова платить. Я считаю, что школа не может стоить таких денег», — объяснила артистка.

Напомним, звезда сериалов актриса Наталья Земцова воспитывает сына Ивана, которого родила от музыканта Сергея Кристовского. Лидер группы Uma2rman был в браке с Земцовой 8 лет, однако потом они расстались. Сейчас про личную жизнь актрисы практически ничего неизвестно.

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