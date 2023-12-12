Музыкант Юрий Лоза назвал новогодний райдер Веры Брежневой «обычными понтами»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал новогодний райдер певицы Веры Брежневой, который недавно распространился по Сети. Он заявил, что не увидел в нем ничего шокирующего и все, что в нем есть, - это лишь обычные понты.

Напомним, что в сезон самых дорогостоящих корпоративов появилась информация, что экс-солистка группы «ВИА Гра» все же решила выступать перед россиянами, но за немаленькие деньги – 50 тысяч евро. При этом организаторам концерта необходимо выполнить ряд требований, среди которых автомобиль Mercedes S-класса с Wi-Fi и водителем без парфюма, отдельная гримерка с неярким светом и другие.

Многих бывших поклонников Веры такие пункты в ее райдере возмутили. Однако, как считает Юрий Лоза, в них нет ничего необычного. По его мнению, это те требования, которые часто предъявляют звезды.

«Я посмотрел: обычные понты вроде тонированного «Мерса», усиленной охраны и указаний администрации отеля, в котором она будет жить, заклеить все камеры видеонаблюдения в зонах переодевания, а также занавесить окна плотными шторами. Кое-что по мелочи, вроде особенной еды и питья», - отметил Юрий Лоза в личном блоге.

Ранее появилась информация, что Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России.