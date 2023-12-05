Mash: 41-летняя певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в РФ из-за долгов

41-летняя певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вера Брежнева давно не проживает на территории РФ. После отъезда из страны артистка распродает недвижимость и закрывает имеющийся бизнес. Как стало известно, Брежнева лишилась последнего дела в РФ. Речь идет про магазин женской одежды, основанный вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге.

По данным источника, партнер Веры вышла из бизнеса из-за неучастия в нем певицы. Между ними была договоренность, согласно которой Брежнева отвечает за раскрутку бутика, а Хмелева берет на себя организационные моменты. Однако артистка забыла о своих обязательствах.

На данный момент Ханна — единоправная хозяйка магазина. ООО Веры закрыли из-за долгов.

Ранее мы писали о том, что певица Вера Брежнева прекратила общение с Ани Лорак и заблокировала ее в соцсетях. Подробности смотрите в этой статье.