Музыкант Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка, об этом стало известно Super.ru.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков разместил в соцсетях фотографию из роддома. Он сообщил, что у него родился сын.

«Счастье пришло ко мне в пятый раз!» - подписал снимок музыкант.

В комментариях Жукова поспешили поздравить его поклонники и звездные коллеги - Шура, Степа Марсель, и многие другие. Отметим, что роды супруги Регины Бурд прошли в клиническом госпитале Md Group в Москве. Стоимость контракта с клиникой на ведение родов начинается от 189 тысяч рублей.

Напомним, у Сергея Жукова есть взрослая дочь Александра от первого брака. С Региной они воспитывают 15-летнюю Нику, 13-летнего Энджела и 9-летнего Мирона.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе.