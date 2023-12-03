Филипп Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе, об этом сообщает Super.ru.

Король российской эстрады вспомнил давний случай, когда он оказался в одном автобусе с беременной женщиной. По словам Киркорова, «между Чебоксарами и каким-то городом рядом» у женщины начались схватки.

«Мы ехали в автобусе, это было в далеком моем прошлом. Начались роды, схватки у женщины, и я принимал роды. Я тогда еще не был столь популярен, чтоб приняв роды в честь меня назвали ребенка, по-моему, Митей назвали», — рассказал певец.

Стоящая рядом с Киркоровым Люся Чеботина поинтересовалась, сможет ли он принять роды у нее. Певец заявил, что поможет и даже предсказал рождение сына у знаменитости.

«С такой любовью, с которой я отнесусь к ней, не отнесется ни один доктор мира. Я просто знаю, что у Люси когда-нибудь будет сын. И если это будет сын, я буду крестным, я тебе обещаю. Я лучший крестный в мире», — признался он.

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