Музыкант Сергей Жуков назвал незаконным удаление фильма «Руки Вверх!». Об этом сообщает RTVI.

Накануне по решению суда фильм «Руки Вверх!» был удален со всех онлайн-платформ. Дело в том, что бывший продюсер группы Андрей Маликов еще в маре 2024 года выиграл дело об авторских правах на все хиты коллектива — именно они звучат в картине.

Сергей Жуков с блокировкой фильма не согласен. Он заявляет, что удаление ленты из Сети незаконно.

«Мы в курсе ситуации. К сожалению, за этим стоит тот самый человек, который уже много-много лет мошенническими путями пытается оспаривать права на песни „Руки вверх“». На него сейчас заведено уголовное дело, об этом можно почитать", — заявил он.

Жуков добавил, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта и возвращение фильма на онлайн-платформы.

Ранее мы писали о том, что Алексей Потехин раскритиковал Жукова за одно качество.