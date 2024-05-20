Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Бобунец назвал причину негативных высказываний Пугачевой о россиянах

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец высказался об уехавших из России артистах и в том числе об эмиграции певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, она попала в «плохую компанию», из-за которой и стала негативно высказываться в адрес соотечественников.

Напомним, что Примадонна покинула страну в 2022 вслед за мужем Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ). После этого она сделала заявление, в котором назвала россиян «холопами и рабами», из-за чего лишилась некоторой части своей аудитории. Сейчас Алла Борисовна периодически продолжает попадать в скандалы. Так, во время конфликта со Стасом Михайловым она сообщила, что только «ненормальные» люди вернутся в Россию.

Несмотря на все это, Бобунец считает, что Пугачеву можно простить. По его мнению, на нее воздействует окружение, которое музыкант назвал «плохой компанией». А вот по отношению к Андрею Макаревичу*(Признан иноагентом на территории РФ) он оказался более категоричен.

«Страна остается жить, а он будет старым брюзжащим стариком в Израиле», - заявил Бобунец в шоу «Откровенно с Татаркой».

Ранее Алла Пугачева напугала поклонников изменениями во внешности.

*(Признан иноагентом на территории РФ)