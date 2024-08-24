Экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева попросили признать иноагентом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к правоохранителям с просьбой проверить деятельность бывшего участника «Дома-2» Рустама Солнцева. По его мнению, шоумен может быть причастен к пожертвованию денег для Украины. Бородин выяснил, что карточка, на которую Солнцев собирает деньги от подписчиков, зарегистрирована в России на некую Анну.

Кроме того, по словам Бородина, Солнцев регулярно в негативном ключе высказывается о России и СВО.

В итоге активист попросил привлечь Солнцева по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», признать иноагентом и заблокировать все банковские счета на территории РФ.

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