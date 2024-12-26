Музыкант Антон Зацепин назвал «голубые огоньки» фарсом и похвалил шоу Урганта. Об этом сообщает aif.ru.

Участник «Фабрики звезд» Антон Зацепин согласился с Юрием Лозой, который ранее раскритиковал «голубые огоньки» на телевидении. По мнению певца, в программах выступают одни и те же артисты, имеющие особый статус.

«Новогодние „огоньки“ последних лет действительно выглядят, как сплошной фарс. Картинка в телеке да, именно такая — одни и те же старые лица. Для пояснения — это не комментарий обиженного артиста. Мне грех жаловаться, у меня постоянные концерты и гастроли. Но на „огоньки“ меня, как и многих других молодых артистов, не зовут», — заявил он.

При этом Зацепин вспомнил новогоднее шоу Ивана Урганта CIAO, 2021! и похвалил такой формат праздничных концертов.

«Ещё не так давно на одном из центральных каналов был „Итальянский Новый Год“. Все пели каверы на итальянские хиты, очень понравилось! Хотелось бы именно таких, креативных проектов на ТВ», — добавил он.

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