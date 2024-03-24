Музыкант Андрея Макаревича* перешел на работу к Григорию Лепсу

Уехавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался, что музыкант из его коллектива перешел на работу к Григорию Лепсу.

По словам исполнителя хита «Поворот», 56-летний музыкант Александр Дитковский, проработавший в «Машине времени» 20 лет, решил уволиться из-за редких выступлений и низкой востребованности группы.

«Опережая вопросы, вынужден сообщить, что Александр Дитковский покинул «Машину времени». По слухам, трудится в ансамбле Григория Лепса. Действительно, концертов там гораздо больше», - написал Макаревич* на своей странице в соцсети.

Сам Дитковский никак не прокомментировал информацию о переходе в коллектив Лепса.

Ранее актер Иван Охлобыстин откровенно признался, что никогда не подаст руки Андрею Макаревичу*. Он выразил уверенность, что на смену сбежавшим «макаревичам»* придут новые талантливые артисты, лидеры общественного мнения, любящие свою страну.

*Признан иностранным агентом на территории России