Музыкант Андрей Макаревич* не исключил своего возвращения в Россию

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) не исключил своего возвращения в Россию, об этом он рассказал на YouTube-канале Andersen People.

Певец признался, что любит Москву и добавил, что надеется своими глазами еще раз увидеть любимые улицы.

«В Москве есть места, которые я очень люблю. Я совершенно не исключаю вероятности того, что когда-нибудь пройдусь по ним еще раз. Вообще, Москва прекрасная, очень красивый город. Неглинка, Кузнецкий мост», — рассказал он.

С теплотой Макаревич* относится и к отечественной музыке. Он рассказал, что до сих пор слушает Владимира Высоцкого и других артистов.

«Меня всегда завораживало многоголосие, поэтому мне всегда нравился ансамбль „Орэра“. В меньшей степени квартет „Аккорд“. Мне нравилась Эдита Пьеха — она со своим легким акцентом фирменно звучала», — отметил музыкант.

Напомним, Андрей Макаревич* переехал вместе с супругой в Израиль, когда она была на последних месяцах беременности. С тех пор лидер группы «Машина времени» не возвращался в Россию.

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин потребовал лишить Андрея Макаревича* звания народного артиста.

*признан иностранным агентом на территории России.