Музыкант Александр Скляр заявил, что на него не повлияли санкции. Об этом сообщает Газета.Ru.

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр находится под санкциями Украины, Латвии, Эстонии и Канады за поддержку российской политики и СВО. Часть стран запретили ему въезд.

По словам самого музыканта, санкции ему никак не помешали.

«Никак не повлияли. Я плевать хотел на враждебную к нам Европу. Мне достаточно моей Родины. Где родился, там и пригодился», — заявил Скляр.

Напомним, Александру Скляру — 67 лет. Рокер начинал карьеру в 1986 году, когда он оставил работу дипломатом и создал группу «Ва-Банкъ».

