Художественная галерея британской принцессы Евгении обвиняется в нарушении антироссийских санкций

Художественная галерея, связанная с дочерью экс-принца Эндрю, привлечена к ответственности по обвинению в продаже произведений искусства российскому коллекционеру, что нарушает санкции против Москвы. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что галерея Hauser & Wirth, директором которой указана принцесса Евгения, предположительно, поставила некому российскому коллекционеру картину «Побег от человечества» американского художника Джорджа Кондо. Продажа состоялась в период с 14 апреля по 31 декабря 2022 года.

Имя человека, предположительно, связанного с Россией, не называется.

Это произошло спустя 10 месяцев после того, как Министерство международной торговли ввело запрет на экспорт предметов роскоши стоимостью более 250 фунтов стерлингов в РФ.

Компания по транспортировке произведений искусства Artay Rauchwerger Solomons Ltd также обвиняется в совершении аналогичного преступления в период с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Согласно данным Регистрационной палаты Великобритании, в конце прошлого года компания добровольно ликвидировалась.

Фирмы, признанные виновными в нарушении правил, могут быть оштрафованы на неограниченную сумму.

