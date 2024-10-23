Музыкальный лейбл решил отобрать у Сергея Жукова права на 13 хитов «Руки вверх!»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков судится за права на свои легендарные хиты «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки?» и еще 10 песен. Музыкальное издательство «Джем» предъявило права на фонограммы с альбомов «Дышите равномерно» и «Сделай погромче!», которые выходили еще на кассетах.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Жуков обратился в суд с требованием провести экспертизу договора с лейблом и вернуть ему хиты.

По словам адвокатов, Жуков и Потехин в 1998 году заключили пятилетний договор с продюсером Андреем Черкасовым. Документ потерял законную силу в 2003 году, однако это не помешало лейблу предъявить права на легендарные хиты коллектива.

В частности, компания обвинила Жукова в незаконном использовании песен в фильме о творческом пути группы, а также потребовала заблокировать хиты «Руки Вверх!» на музыкальных площадках.

В 2009 году Жуков зарегистрировал себя как владельца всех фонограмм и обладателя исключительных прав. Он же является соавтором композиций вместе с Алексеем Потехиным.

Ранее байопик о группе «Руки Вверх!» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Тольк за одни выходные картина собрала 225,7 миллиона рублей.