Фильм «Руки вверх!» стал лидером кинопроката в РФ и за выходные собрал 225,7 млн

Лидером кинопроката в России и СНГ за прошедшие выходные стал байопик о группе «Руки Вверх!». Картина собрала 225,7 миллиона рублей.

По данным портала kinobusiness.com, история создания группы Сергея Жукова обошла фильм «Граф Монте-Кристо», заработавший 74,7 миллиона рублей, и ленту «Ужасающий 3» со сборами в 67,5 миллиона рублей.

В первую пятерку также вошли сказка «Василиса и хранители времени» и фильм «Субстанция» с Деми Мур.

В ходе премьерного показа певец Сергей Жуков признался, что в киноленте «Руки Вверх!» рассказана правдивая история успеха группы. Он также заверил, что второй части кино не будет, но если прокат пойдет хорошо, то можно снять сериал.

Ранее Жуков рассказал об отношениях с сооснователем группы «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным. Он признался, что, несмотря на слухи о ссоре между ними, на самом деле зла друг на друга они никогда не держали.