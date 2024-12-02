Музыкальный критик заявил, что Татьяну Куртукову нельзя назвать певицей года

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что Полина Гагарина заслуживает звания лучшей певицы 2024 года. По его мнению, исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова также ярко проявила себя, но певицей года ее назвать нельзя.

«Я бы поставил на первое место Гагарину за то, что она в этом году изменила музыкальный стиль, решила делать что-то попсово-фолковое с какими-то национальными традициями, с классным звучанием, что ей очень идет», - отметил Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Он также напомнил, что Гагарина больше 20 лет на сцене. Кроме того, в этом году у нее был стадионный концерт, который стал вишенкой на торте среди всего того, что делала артистка.

«Татьяна Куртукова тоже отличилась, хотя певицей года ее не назовешь. С «Матушкой» Куртукова пришлась всем по вкусу. Она явно должна записать 2024 год как год своего становления, своего рождения как артистки российской эстрады», — отметил критик.

В целом же, по мнению Бабичева, в 2024 году было мало ярких и громких музыкальных событий.

Ранее сообщалось, что российские артисты из так называемой «старой гвардии» оказались самыми востребованными в новогоднюю ночь. Лариса Долина, Полина Гагарина, Анна Asti, Григорий Лепс выступят после боя курантов в московских ресторанах.