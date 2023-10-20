Музыкальный критик высмеял Пригожина, предрекшего Пугачевой аншлаги в России

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что музыкальная карьера Аллы Пугачевой давно окончена, поэтому никаких полных залов в России она собрать не сможет. Так он ответил продюсеру Иосифу Пригожину, который ранее заверил, что концерты певицы пройдут с аншлагами, если она решит выступить на Родине.

«Пугачёва уже давно не поёт и не будет петь, ей петь нечем. Она не будет собирать никакие аншлаги. Её карьера окончена. Уже всё», - сказал критик в беседе с изданием «Абзац».

Он пояснил, что один сольник за десять лет не может считаться успешной музыкальной карьерой. Соседов назвал успешные концерты Пугачевой «разовыми выходами»

«Её деятельность окончена», - резюмировал эксперт.

В 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» уехала из России и обосновалась в Израиле. При этом позволила себе нелицеприятные высказывания о россиянах, за что ее раскритиковали даже коллеги по сцене.

Ранее мы писали, что Иосиф Пригожин составил список самых талантливых артистов в России. Певицей номер один муж Валерии назвал Анну Асти. Второе и третье место в топе Пригожина заняли Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и Олег Газманов. Продюсер также отметил легенду советской и российской сцены Льва Лещенко и поющего молодого блогера Ивана Минаева, известного в соцсетях под псевдонимом Xolidayboy.