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Опубликовано 10 февраля 2024, 12:03
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Максим Фадеев передал права на хит «Мой мармеладный» иностранной звезде

Максим Фадеев запустил передачу прав на хит «Мой мармеладный» иностранной звезде.
Максим Фадеев передал права на хит «Мой мармеладный» иностранной звезде

© Starface.ru

Продюсер Максим Фадеев передал иностранному исполнителю права на исполнение кавер-версии хита Кати Лель «Мой мармеладный». Он признался, что долгое время не мог этого сделать из-за санкций, но в итоге все получилось.

«После взлета трека в международных чартах, мы получили более 100 международных запросов — из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее», - признался продюсер.

Он пояснил, что большая часть переговоров заканчивалась, когда иностранные партнеры понимали, что им предстоит перечислять российскому юрлицу деньги за использование авторских прав.

«Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же, одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек», — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Он анонсировал релиз кавер-версии хита 2004 года в течение месяца. При этом имя исполнителя он оставил в секрете.

Напомним, композиция «Мой мармеладный» была написана и гремела среди российских слушателей еще в нулевые. В настоящее время трек снова стал популярным и занял третье место стриминг-платформы Spotify. Под него были сняты сотни тысяч роликов как на Западе, так и в России.

Ранее Катя Лель заявила, что не знает о доходах с песни «Мой мармеладный», потому что автором трека является Максим Фадеев.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Максима Фадеева
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Катя Лель
Максим Фадеев
песня
хит