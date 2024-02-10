Максим Фадеев передал права на хит «Мой мармеладный» иностранной звезде

Продюсер Максим Фадеев передал иностранному исполнителю права на исполнение кавер-версии хита Кати Лель «Мой мармеладный». Он признался, что долгое время не мог этого сделать из-за санкций, но в итоге все получилось.

«После взлета трека в международных чартах, мы получили более 100 международных запросов — из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и так далее», - признался продюсер.

Он пояснил, что большая часть переговоров заканчивалась, когда иностранные партнеры понимали, что им предстоит перечислять российскому юрлицу деньги за использование авторских прав.

«Я же веду бизнес только в своей стране, в России. Но! Все же, одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек», — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Он анонсировал релиз кавер-версии хита 2004 года в течение месяца. При этом имя исполнителя он оставил в секрете.

Напомним, композиция «Мой мармеладный» была написана и гремела среди российских слушателей еще в нулевые. В настоящее время трек снова стал популярным и занял третье место стриминг-платформы Spotify. Под него были сняты сотни тысяч роликов как на Западе, так и в России.

Ранее Катя Лель заявила, что не знает о доходах с песни «Мой мармеладный», потому что автором трека является Максим Фадеев.