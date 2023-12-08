Музыкальный критик объяснил провал дебютной песни 12-летней дочери Джигана

12-летняя дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, записала дебютную песню и подверглась серьезной критике в Сети. Поклонники звездной семейной пары были разочарованы, так как ожидали от их старшей дочери Ариэлы большего.

«Друзья, зовут меня Ари…» — этими словами начинается песня девочки в стиле рэп, которая, по мнению знаменитых родителей, должна была сделать из школьницы звезду.

Как пояснил музыкальный критик Евгений Бабичев, после прослушивания композиции создается впечатление, что это просто игра в артиста и трек создан для семейного архива.

«Это мне напомнило времена нулевых, когда постоянно приглашали на презентации к женам, дочкам богатых людей. Тогда массово выпускались и треки, и клипы, и даже целые альбомы теми, кто хотел поиграться в шоу-бизнес», - прокомментировал эксперт песню Ариэлы в беседе с The Voice.

При этом он подчеркнул, что артист имеет только один шанс презентовать себя, так как второе впечатление произвести будет уже тяжело. Он рекомендовал Самойловой и Джигану не выпускать второсорт в качестве пробы пера, если они хотят видеть дочь в шоу-бизнесе в будущем.

Ранее мы писали, что Оксана Самойлова прокомментировала сообщение о том, что лишилась бренда косметики. Говорилось, что она вышла из состава учредителей, заработав крупную сумму. По ее словам, право владения брендом перенесли на другую компанию из-за «больших планов на мир».