Музыкальный критик объяснил, от чего зависит размер новогодних гонораров звезд

Размер гонораров звезд за новогодние корпоративы зависит от степени их популярности. На стоимость также влияет место мероприятия, рассказал музыкальный критик Павел Рудченко.

«Бюджет артиста прежде всего зависит от его популярности. Стоит учитывать удаленность от места проведения мероприятия. Все топовые артисты, как правило, живут в Москве — гонорары за выступления в столице и на выезде будут отличаться», — рассказал он в интервью News.ru.

Во время новогодних праздников гонорары звезд традиционно выше. Звезды в этот период рассчитывают не на кассовые концерты, а на корпоративы.

Также он добавил, что, если артист долгое время не появлялся на сцене, о нем начинают забывать. Рейтинг падает, и певцу приходится снижать цену за свое выступление.

Ранее мы писали, что в предновогодние пятницы и субботы доход артистов за один вечер может составить 5-15 млн рублей. Больше всего за 40-45 минутное выступление получают Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Баста. Их гонорары варьируются от 7 до 10 млн рублей. Востребованы сегодня и звезды 1990-2000 годов. В их числе: Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International» и другие.