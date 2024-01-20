Музыкальный критик назвал четырех лучших вокалистов России

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал 68-летнюю Ларису Долину лучшей российской певицей. По его мнению, с точки зрения вокала и техники исполнения артистка не имеет равных на отечественной сцене.

«Долина — универсальная певица, может петь абсолютно все, шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне», - сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

При этом Бабичев подчеркнул, что впечатляющими вокальными данными и манерой исполнения также обладает Полина Гагарина. Он напомнил, что в 2015 году она заняла второе место на международном конкурсе «Евровидение».

«Сильный вокал, особенно высокие ноты, создается чувство полета — это редкость для вокалистов. Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие», — отметил Бабичев.

Кроме того, критик похвалил Григория Лепса, отметив сходство его пения с манерой исполнения Владимира Высоцкого.

«Может, поэтому Григорий Лепс так мил нашему слушателю и старшего поколения, и младше. Мы любим такой стиль исполнения. Лепс пришелся всем по вкусу, может в разных ипостасях себя показать», - высказался Бабичев.

Еще одним музыкантом, которого отметил эксперт, стал лидер рок-группы «Алиса» Валерий Кипелов. Он назвал артиста одним из лучших в России с точки зрения филигранности исполнения.

«На его вокал ориентируются, ему подражают. Некоторые связывают это с тем, что ему удалось совместить западную манеру рок-вокалиста с нашей подачей, привнести что-то свое, российское», — заключил Критик.

Ранее мы писали, что Евгений Бабичев оценил кавер Леона Кемстача на хит Александра Серова «Как быть», который актер исполнял в сериале «Слово пацана». Эксперт не исключил, что юный талант станет универсальным артистом.