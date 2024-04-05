Музыкальный критик Бабичев заявил, что певец Димаш стал музой Игоря Крутого
© Starface.ru
Музыкальный критик Бабичев заявил, что певец Димаш стал музой Игоря Крутого. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певец Димаш Кудайберген некоторое время сотрудничал с музыкальным продюсером Игорем Крутым. По словам критика Евгения Бабичева, этот формат взаимодействия оказался новым для Крутого с творческой точки зрения.
«Мы привыкли слышать творения Крутого в исполнении Аллегровой, Газманова, Леонтьева, Киркорова, но с Димашем он раскрылся как автор классических композиций», — рассказал он.
Бабичев сравнил работу Кудайбергена и Крутого с сотрудничеством Фредди Меркьюри и Монтсеррат Кабалье.
«Получился интересный эксперимент и тандем, который вошел в историю мировой музыки. То же самое здесь: Крутому захотелось нового вызова. Димаш появился к месту. Сотрудничество продлилось несколько лет», — объяснил он.
Напомним, певец Димаш Кудайберген стал широко известен в январе 2017 года после участия в китайском вокальном конкурсе «The Singer».
Ранее мы писали о том, что композитор Игорь Крутой объявил о проведении юбилейного конкурса «Новая волна».