Музыкальную премию «Жара» перенесли в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Церемонию вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» перенесли на неопределенный срок в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Заявление об этом появилось на официальном сайте мероприятия.

«Музыкальная премия „Жара Music Awards“, запланированная на 4 апреля 2024 года в концертном зале Crocus City Hall, переносится в связи с трагическими событиями», — говорится в сообщении.

Организаторы премии также выразили соболезнования всем пострадавшим в результате трагедии, их родным и близким.

Кроме того, сообщается, что о новой дате и месте проведения мероприятия станет известно позже. Ранее купленные билеты будут действительны, а вернуть их можно по месту приобретения.

Напомним, что «Жара Music Awards» — одна из крупнейших музыкальных премий страны. В этом году ее вручат за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Победителей выберут зрители путем онлайн-голосования.

Среди заявленных на мероприятие артистов — JONY, Григорий Лепс, Дима Билан, Полина Гагарина, EMIN, Николай Басков, Ольга Бузова, Иванушки International, Seville (Artik & Asti), Клава Кока, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, GAYAZOV$ BROTHER$, Валерия, МОТ, Люся Чеботина, ХАБИБ, Bahh Tee & Turken и многие другие.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько человек с оружием прорвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что продюсер рассказала, как будет обстоять ситуация с концертами после теракта в «Крокус Сити Холле».