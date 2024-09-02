«Мужья бить не будут»: Иван Охлобыстин высказался о скорой свадьбе третьей дочери

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его дочь Варвара выходит замуж в сентябре. Многодетный отец порассуждал о браке и высказался о рукоприкладстве, отметив, что приучал детей к спорту.

Старшие дочери артиста Анфиса и Евдокия вышли замуж и даже успели сделать Ивана дедушкой. Он этому очень рад. Рассуждая о семейной жизни и рукоприкладстве, Охлобыстин отметил, что его девочки могут за себя постоять.

«Я обычно отдаю детей сначала либо на самбо, либо на вольную борьбу. Потом они уходят на тайский бокс или в единоборства. Я уверен в том, что моих дочерей мужья бить не будут без глобального ущерба для себя», — высказался актер в своем Telegram-канале.

Мужчина признался, что старался передать наследникам лучшие качества и уделял детям много внимания. Он полагает, что именно благодаря этому между ними выстроилось такое доверие.

«До какого-то возраста им нужно рабски служить. Потом они начинают воспитываться, становятся сами по себе, с каким-то индивидуальными особенностями. Надо максимум времени проводить с ними. Я на великах катался. Мы могли выехать в ночь, часов в десять вечера, и через всю Москву катили», — вспоминал артист.

Иван отмечает, что допускал ошибки. А однажды чуть не лишился дочери. Он признался, что, будучи младенцем Варвара чуть не умерла.

«Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло, а сами уснули — были выжатые, как лимон. Она плакала, плакала и сползла по подушке. Лицо ей закрыло одеялом. Видимо, был недостаток кислорода», – рассказал звезда.

Родители вызвали скорую помощь, медики спасли ребенка. А сейчас его дочь уже сама готова создать семью. Наследница выйдет замуж за барбера.

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