Мужу Елены Блиновской разбили голову и нос в Москве после возвращения с СВО

Вернувшийся из зоны специальной военной операции Алексей Блиновский пострадал в Москве. Ему разбили голову и нос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Блиновский ехал по улицам столицы на мотоцикле. На перекрестке на Шаболовке он задел автомобиль и снес у него зеркало. Это вывело из себя водителя, он вышел из машины и избил Алексея.

Отмечается, что из-за травм супруга «королевы марафонов» на место пришлось вызвать скорую. На кадках, которые опубликовал Mash, у Алексея была перебинтована голова. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Алексей Блиновский вернулся с СВО в мае 2025 года. Он поехал в зону специальной военной операции в качестве добровольца после того, как его жену Елену арестовали. Напомним, что блогерше предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, превышающую миллиард рублей. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее отец Елены Блиновской рассказал, что муж очень редко ее навещает.