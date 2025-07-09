«Для детей ситуация сложная»: отец Блиновской заявил, что муж редко навещает ее в СИЗО

Отец предпринимательницы Елены Блиновской Олег Останин рассказал о жизни дочери после приговора. Она остается в московском СИЗО, дожидаясь оглашения решения на апелляционную жалобу. Мужчина сообщил, что супруг Блиновской навещает ее «очень редко».

С Останиным общалось издание Super.ru.

Мужчина рассказал, что у него и сына арестовали банковские счета и всю недвижимость. Его возмущает, что у сына пытаются изъять две квартиры, приобретенные до популярности Елены. Отец блогерши живет в арестованной квартире в Ярославле, приставы пытаются изъять даже ту недвижимость, которую ему дали, когда дочери было 4 года.

Несмотря на трудности, Останин поддерживает связь с дочерью. В этом месяце он планирует посетить Блиновскую с ее старшим сыном, который уже ходил к матери.

«Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает её], но это очень редко», - поделился мужчина.

Дети Елены живут в Ярославле. Их опекунами стали родители осужденной предпринимательницы.

«Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор», - сказал отец Блиновской.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что у брата Блиновской есть шанс отстоять имущество. Однако, заметил он, получиться это может не сразу.