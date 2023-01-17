Мужу Анастасии Макеевой пришла повестка

Муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков получил документ о вызове в официальный орган. Повестка пришла из Арбитражного суда Вологодской области.

Мальков, а точнее строительная фирма, которую он возглавляет, вызван в качестве ответчика по делу о взыскании с него 191 тыс. рублей. Истцом выступает областная клиническая больница.

Учреждение подало в суд в конце 2022 года. Согласно тексту искового заявления, в 2019 году компания Малькова заключила договор с больницей, но медучреждение осталось недовольно результатами работ.

У мужа Макеевой есть время до 30 января представить аргументы в защиту своей позиции. Суд может рассмотреть дело без его участия.

Ранее Макеева рассказывала, что в ее доме под Серпуховым поселились родители Малькова. При этом актриса с супругом взяли на себя вопросы их финансового обеспечения.