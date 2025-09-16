Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию: известна причина

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ) больше не сможет зарабатывать деньги на гастролях в ОАЭ, Турции и Сербии. Власти этих стран запретили артистке въезд из-за антироссийских высказываний на концертах.

Как пишет Telegram-канал Mash, Монеточка* больше не сможет путешествовать в странах, у которых безвизовый режим для российских граждан. Таким образом, география ее гастролей теперь ограничена шенгенской зоной.

Напомним, в 2022 году Гырдымова* вместе с мужем продюсером Виктором Исаевым переехала жить в Вильнюс. При этом три года она предпочитала не закрывать свой бизнес в России.

Монеточка* на гастролях за границей продолжает петь свои старые хиты, а также не отказывается от проукраинских лозунгов. Против России она высказывается и в социальных сетях, из-за чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что зрителей везли бесплатными автобусами на музыкальный фестиваль Outloud в Праге, где выступали уехавшие из России артисты. Таким образом организаторы пытались хоть как-то создать видимости массовки.

*Признана иностранным агентом на территории России