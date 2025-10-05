«Мужиков-то миллионы»: 82-летня Екатерина Шаврина перестала скрывать молодого мужа

Певица Екатерина Шаврина долгое время скрывала, что вышла замуж за мужчину по имени Александр, который гораздо моложе нее. 82-летняя исполнительница хита «Гляжу в озера синие» призналась, что сама стала инициатором отношений.

Шаврина не раскрыла, чем занимается избранник и сколько ему лет. Внешне мужчине не более 50-55.

Отвечая на вопросы журналиста, певица подчеркнула, что не позволяет супругу заниматься домашними делами. Если надо прибить гвоздь – вызывает мастеров. Говоря о том, чем ее покорил Александр, Шаврина отметила, что мужчины, проявляющие интерес первыми, ее не заинтересуют.

«Если даже мужчина смотрит или заговаривает…я сразу что-нибудь придумываю, что ужасно занята. Я сама выбираю. Не надо ему ничего делать. Я всё равно выберу того, кого мне хочется. Внешность я его потом маленечко сама подкорректирую», - разоткровенничалась Екатерина Шаврина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она также в шутку выразила надежду, что муж сможет за ней угнаться, иначе придется поменять его на более молодого.

«Мужиков-то миллионы. Выбирай да выбирай», - посмеялась артистка.

Напомним, единственного сына Шавриной похоронили в его день рождения 17 мая 2025 года. На прощание с ним исполнительница не пришла. Близкие рассказали, что мать простилась с наследником заранее, ночью. Певица вернулась к выступлениям, не подождав даже 40 дней.

