«Мужик изменяет, свекровь не любит»: «Мисс Россия — 2022» высказалась о семье Анастасии Костенко

Обладательница титула «Мисс Россия 2022» Анна Линникова раскритиковала жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Модель считает, что Костенко построила свой брак на чужом горе.

25-летняя Анна порассуждала об отношениях футболиста и модели на своей страничке в соцсети. Линникова вспомнила, как Костенко увела мужа Бузовой и теперь пытается пропагандировать образ счастливой семьи. На самом же деле у Тарасовых все не так благополучно, как кажется, уверена победительница конкурса красоты.

«А мне вот реально грустно за Костенко. Влезла в чужую семью, а сейчас ей мужик ее изменяет и свекровь не любит ее. Карма», — отметила Линникова.

«2-я Вице-Мисс Россия — 2014» не полезла за словом в карман, когда услышала выпад в свой адрес. Более того, подписчики удивились словам Анны, которая, по слухам, дружила с Анастасией. Костенко попросила фанатов больше не называть Линникову ее подругой.

«Прошу не оскорблять никогда моих подруг сравнением с психически неуравновешенными людьми», — заключила многодетная мама, отметив, что видела модель два раза в жизни.

В Сети ходили слухи, что Тарасов начал встречаться с Костенко будучи в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. Модель сильно хейтили и называли разлучницей. Несмотря на это, супруги считают себя счастливой семьей. Они воспитывают четырех детей: шестилетнюю Милану, пятилетнюю Еву, трехлетнего Алексея и годовалого Ярослава.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов впервые за долгое время встретился с дочерью от первого брака Ангелиной в день ее 16-летия.